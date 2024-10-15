«Пенсии повышаются» – сказала Татьяна Голикова: обновили размер пенсионных выплат для пенсионеров РФ Ольга БезродняяТатьяна Голикова заявила о решении повысить пенсионные выплаты для российских пенсионеров.
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