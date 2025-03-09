В петербургском Пулково 4 отмененных рейса в воскресение

В санкт-петербургском аэропорту Пулково утром 9 марта задерживается один рейс. Еще 4 отменены. По данным онлайн-табло воздушной гавани, три отмененных рейсов принадлежат компании «Аэрофлот» (один из самолетов должен был вылететь из города на Неве в Самару рейсом на 13:35, второй в Казань на 7:20, а третий в Апатиты на 11:20), второй самолет принадлежит AlMasria Universal Airlines (рейс в Шарм-Эль-Шейх, изначально запланированный на 3:20).