Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    Много слов давно пора делатьВолодин: у Москвы...
  • Eduard
    Меня укры удивляют,их миллионами изводят,но они ему доверяют!Нардеп Дубинский:...
  • Eduard
    Потому что он Президент пока война,без войны,он кусок просроченого говна,Нардеп Дубинский:...

В петербургском Пулково 4 отмененных рейса в воскресение

В петербургском Пулково 4 отмененных рейса в воскресение

В санкт-петербургском аэропорту Пулково утром 9 марта задерживается один рейс. Еще 4 отменены. По данным онлайн-табло воздушной гавани, три отмененных рейсов принадлежат компании «Аэрофлот» (один из самолетов должен был вылететь из города на Неве в Самару рейсом на 13:35, второй в Казань на 7:20, а третий в Апатиты на 11:20), второй самолет принадлежит AlMasria Universal Airlines (рейс в Шарм-Эль-Шейх, изначально запланированный на 3:20).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх