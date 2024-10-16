Президент Киргизии: несмотря на требования Запада, Бишкек не откажется от сотрудничества с Россией С момента начала российской спецоперации на Украине некоторые западные страны призывают власти Кыргызской Республики прекратить партнерские отношения с РФ.
Комментарии
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Наталия
Такое сотрудничество более выгодно Киргизии, но все равно радует, что Жапаров не побоялся это озвучить.
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1 д.
Эдуард Николаев
кто позволит кроме России так присосаться ???????????
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1 д.
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