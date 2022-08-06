Власти Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней

Мэр Тынды Марина Михайлова ввела режим ЧС в городе и округе из-за проливных дождей и наводнений. В окрестностях города смыло два автомобильных моста, прервано сообщение с двумя микрорайонами и четырьмя поселками, сообщает Минтрас Амурской области.