Фейков нет. Только достоверные новости

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Ну наши тут точно не при чем. Бабу взорвавшую Дашу Дугину ликвидировать не могут уж полгода... А это точно не по зубамНатовские вояки м...
  • Sergey
    А где же брат - китаец Си ?! Забыли? А турецкий "товарищ", который совсем не товарищ?  😎Самые популярные ...
  • Владимир Курюкин
    А ты, что,  сучонок, сам украл? Вор всегда громче всех вопит про воровство, козлина душная млять.Самые популярные ...

Конец наивной эпохи

Конец наивной эпохи

Запад готов вернуть России первые сто миллиардов замороженных рублей Иван Полетаев    И хотя речь идёт о частных капиталах, успех минфиновской дипломатии трудно переоценить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
В МАСШТАБЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРИЛЛИОННЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ, РЕЧЬ ИДЁТ О КОПЕЙКАХ, НО ЭТО ЭТО ЖЕ &quot;ПОБЕДА&quot; ФИНАНСОВОЙ ДИПЛОМАТИИ!
Ответить
12 час.
В В
Надо Набиуллину с Силуановым наградить, ночами не спят, как за Россию болеют.
Ответить
11 час.
Андрей Сергеевич
50-ти килограммовыми чугунными медалями на шею, с обязательным круглосуточным ношением. Даже в бане. 🤣
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх