Запад готов вернуть России первые сто миллиардов замороженных рублей Иван Полетаев И хотя речь идёт о частных капиталах, успех минфиновской дипломатии трудно переоценить.
Конец наивной эпохи
Комментарии
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Владимир Соловьев
В МАСШТАБЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРИЛЛИОННЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ, РЕЧЬ ИДЁТ О КОПЕЙКАХ, НО ЭТО ЭТО ЖЕ "ПОБЕДА" ФИНАНСОВОЙ ДИПЛОМАТИИ!
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12 час.
В В
Надо Набиуллину с Силуановым наградить, ночами не спят, как за Россию болеют.
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11 час.
Андрей Сергеевич
50-ти килограммовыми чугунными медалями на шею, с обязательным круглосуточным ношением. Даже в бане. 🤣
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8 час.
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