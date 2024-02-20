В стране может заработать электронная система дипломов

В России могут внедрить систему электронных аттестатов и дипломов об образовании. Быстрее и проще осуществлялась бы коммуникация с работодателями и приемными комиссиями вузов или колледжей, если бы существовали электронные версии дипломов и аттестатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии