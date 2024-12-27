Вот эта же авария с другого ракурса. Целая полоса украдена запаркована. Отсюда и аварии. Почему в нашем городе нет культуры на дорогах? На наш взгляд, от безнаказанности и вседозволенности.
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Вот эта же авария с другого ракурса. Целая полоса украдена запаркована. Отсюда и аварии. Почему в нашем городе нет культуры на дорогах? На наш взгляд, от безнаказанности и вседозволенности.