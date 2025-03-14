Эксперты рассказали о росте спроса россиян на налоговых консультантов

В 2025 году россияне смогут вернуть больше налогов, а процесс оформления вычетов станет проще. Однако параллельно с этим налоговое законодательство усложняется: появляются новые категории вычетов, меняются условия их получения, а также усиливается контроль со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС).