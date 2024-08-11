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Сивков назвал цели атаки в Курской области. И напомнил: главком Сырский - "чистый русак"

Сивков назвал цели атаки в Курской области. И напомнил: главком Сырский - "чистый русак"

Фото: President Of Ukraine/GloballookpressСегодня 2,1K прочитали Военный эксперт Константин Сивков назвал цели атаки в Курской области.

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