Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины, включая Киевскую

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях 3 января, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины Согласно данным, тревогу объявили с 22:03 по московскому времени в четверг, и она продолжалась до 2:50 в пятницу.