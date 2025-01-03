Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины, включая Киевскую

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях 3 января, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины Согласно данным, тревогу объявили с 22:03 по московскому времени в четверг, и она продолжалась до 2:50 в пятницу.
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