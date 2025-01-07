Правительство Британии опубликовало в TikTok ролик с призывом употреблять наркотики

Правящая Лейбористская партия Великобритании опубликовала на официальном аккаунте правительства в социальной сети TikTok видео с рекламой реформ Национальной службы здравоохранения страны (NHS), сопроводив его песней, призывающей «давать наркотики девушкам».
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