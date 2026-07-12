Попытки приспособить авиационное вооружение туда, где оно не должно было работать, иногда дают неожиданный результат.
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Попытки приспособить авиационное вооружение туда, где оно не должно было работать, иногда дают неожиданный результат.
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