Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Great Rewiring: US Supports Iraq-Syria Oil Pipeline To Erode Tehran's Hormuz Leverage

Great Rewiring: US Supports Iraq-Syria Oil Pipeline To Erode Tehran's Hormuz Leverage

Great Rewiring: US Supports Iraq-Syria Oil Pipeline To Erode Tehran's Hormuz Leverage President Trump's naval blockade of the Strait of Hormuz is set to take effect Tuesday at around 1600 ET, after Iran attacked several commercial vessels, declared the waterway "closed until further notice," and exchanged multiple rounds of missiles and suicide drones with US forces.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии