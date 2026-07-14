Great Rewiring: US Supports Iraq-Syria Oil Pipeline To Erode Tehran's Hormuz Leverage President Trump's naval blockade of the Strait of Hormuz is set to take effect Tuesday at around 1600 ET, after Iran attacked several commercial vessels, declared the waterway "closed until further notice," and exchanged multiple rounds of missiles and suicide drones with US forces.
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