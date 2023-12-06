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Культуромания

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Вышел трейлер фильма «Андердоги» со Снупп Доггом

Вышел трейлер фильма «Андердоги» со Снупп Доггом

Вышел трейлер спортивной комедии «Андердоги». Фильм выйдет 24 января на платформе Prime Video. Фильм расскажет историю игрока американского футбола Джейсена Дженнингса, который попадает аварию с автобусом и ему присуждают общественные работы.

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