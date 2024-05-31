Жуткие кадры из подъезда омского дома на Звездной - мужчина пытается взломать дверь горящей квартиры, где оказалась заперта девочка.
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Жуткие кадры из подъезда омского дома на Звездной - мужчина пытается взломать дверь горящей квартиры, где оказалась заперта девочка.