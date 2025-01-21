Скаутский отчет от Андрея Савина. «Зенит» подписал 24-летнего вингера «Ботафого» Луиса Энрике. Кого клуб получил за 35 млн евро? Луис Энрике в 21 год пробовал закрепиться в Европе еще в 2022-м, когда перешел из «Флуминенсе» в «Бетис».