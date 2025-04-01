В Сенате США пригрозили пошлинами в 500% против стран-покупателей нефти из РФ

Группа из 50 американских сенаторов (25 от Республиканской и 25 от Демократической партий) заявила о готовности ужесточить санкции против России, если Москва откажется от участия в мирном урегулировании украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии