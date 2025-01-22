Семь правил жизни тайцев, которые заставят взглянуть на жизнь по-новому

Тайцы — это народ, у которого особое отношение к жизни, времени и окружающим. Многие их правила поведения и философии могут показаться нам маловразумительными, но, присмотревшись, можно заметить: за этой кажущейся простотой скрывается глубокая мудрость.
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