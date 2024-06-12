Власти этой страны хотят заполучить инвесторов в лице автопроизводителей из Китая

Турецкое министерство торговли с целью «увеличения и защиты доли местного производства на внутреннем рынке» подписало постановление о введении таможенного сбора в размере 40% на автомобили производства Китая.
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