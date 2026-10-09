Лантратова потребовала реакции ООН на удар по миссии МККК в Донецке

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова потребовала от ООН отреагировать на атаку ВСУ на гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста под Донецком.
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