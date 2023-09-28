Сергей Лавров: «МОК использует ситуацию вокруг Украины, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию»

«Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется и будет и дальше расширяться не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению.