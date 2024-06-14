Зампостпред КНР при ООН назвал недопустимыми обвинения со стороны США

Заявления заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда о том, что Китай якобы предоставляет некую военную помощь России, недопустимы, заявил 14 июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности по Украине.
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