Зампостпред КНР при ООН назвал недопустимыми обвинения со стороны США

Заявления заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда о том, что Китай якобы предоставляет некую военную помощь России, недопустимы, заявил 14 июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности по Украине.