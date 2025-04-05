Как в страшном фильме – из лесовоза вылетели бревна в центре города

Водителю, который двигался за лесовозом в Петрозаводске, крупно повезлофото читателя «RuNews» Фобия некоторых водителей, возникшая после выхода серии американских ужастиков «Пункт назначения», стала реальностью в Петрозаводске.
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