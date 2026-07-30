Новгородская полиция задержала студента, по указке аферистов забравшего 1 млн рублей у пенсионерки

В Новгородской области сотрудники подразделения уголовного розыска МО МВД России «Новгородский» пресекли противоправную деятельность 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к мошенническому хищению одного миллиона рублей у 83-летней жительницы деревни Трубичино.
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