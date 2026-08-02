Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере восемь человек были убиты и еще несколько ранены в городе Газа, Хан-Юнисе и к югу от Дейр-эль-Балаха в секторе Газа в ночь с 1 на 2 августа в результате ударов Израиля по нескольким жилым домам.