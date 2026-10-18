Российский рынок новых электромобилей заметно прибавил в темпе. В сентябре 2026 года в стране продали 3184 чистых электромобиля — результат оказался на 44% выше, чем месяцем ранее.
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