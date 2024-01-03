Военнослужащие соединения командования дальней авиации принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях

Участники демонстрируют свои возможности и физическую подготовку в гиревом двоеборье, подтягивании на перекладине, сгибание и разгибании рук в упоре лежа и на брусьях, а помимо этого, волейболе и настольном теннисе.
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