Право на выплату имеют все семьи независимо от уровня дохода, наличия имущества и факта трудоустройства Единовременное пособие при рождении ребёнка родителям более 2700 детей выплатило Отделение Социального фонда России по Смоленской области с начала этого года.
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