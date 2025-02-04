Бывшего работника «Роскадастра» по Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 32 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В результате совместной операции сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного подразделения МВД Удмуртии при поддержке регионального управления ФСБ в Подмосковье был задержан 38-летний уроженец Удмуртии.