Бывшего работника «Роскадастра» по Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 32 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В результате совместной операции сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного подразделения МВД Удмуртии при поддержке регионального управления ФСБ в Подмосковье был задержан 38-летний уроженец Удмуртии.
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