Скончался автор шокирующих произведений о жизни «Все оттенки голубого» и «Дети из камеры хранения»Мураками, оказывается, не стало еще 17 октября, он умер у себя дома, но пишут об этом только сейчас.
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