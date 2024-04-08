Свыше 10 нелегальных такси отправили на штрафстоянку в Лобне за неделю

На прошлой неделе Госавтоинспекция в сотрудничестве с Управлением регионального административно-транспортного контроля провели масштабную операцию по выявлению и пресечению деятельности нелегальных такси.
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