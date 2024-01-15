Песков назвал простым разговором встречу по "формуле мира" в Давосе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла в разговоре о "формуле мира" Киева, который состоялся перед Международным экономическим форумом в Давосе.
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