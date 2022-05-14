Шестеркин о гостевых матчах в плей-офф: «Очень сложно. Пытаюсь сосредоточиться и сохранять концентрацию»

Игорь Шестеркин рассказал о сложностях в выездных матчах плей-офф.  «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в гостях в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 3-3).

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