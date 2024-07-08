Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился

Natalija Osminina

Понятно, что единственно возможный вариант, это Второй — повтор Варшавского договора. За базу для грядущей торговли надо брать то, что УЖЕ работало. И вносить в него изменения согласно велению времени- делегирование полномочий тем, кто готов работать в одном проекте. Как, например Венгрия с проектом Междуморья. Все остальные варианты не прокатят. Потому что всё упирается в кормешку (как кормить население: на какое бабло и на какие ресурсы при гольной нищебродности всей Европы?)и менталитет. Россия могла бы прокормить всю Европу, но не потянет ментально чуждое население. А Великобритания, наоборот, ментально потянет (опидорасит всех и всех загонит в лагеря), но не прикормт даже на голодном пайке, если пойдет в этой дележке против России и та откажет Европе в ресурсах..