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Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился

Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился. Мир станет другим осенью Вообще политики, эксперты, политологи и всякого рода советники и специалисты делятся сейчас на две категории.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что единственно возможный вариант, это Второй  — повтор Варшавского договора. За базу для грядущей торговли надо брать то, что УЖЕ работало. И вносить в него изменения согласно велению времени-  делегирование полномочий тем, кто готов работать в одном проекте. Как, например Венгрия с проектом Междуморья. Все остальные варианты не прокатят. Потому что всё упирается в кормешку (как кормить население: на какое бабло и на какие ресурсы при гольной нищебродности всей Европы?)и менталитет. Россия могла бы прокормить всю Европу, но не потянет ментально чуждое население. А Великобритания, наоборот, ментально потянет (опидорасит всех и всех загонит в лагеря), но не прикормт даже на голодном пайке, если пойдет в этой дележке против России и  та откажет Европе в ресурсах..
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