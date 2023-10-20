Битва за Крым, не попавшая в сводки СВО. ВСУ прорвали оборону Днепра

Николай Герасименко

"Царьград предупреждал, что Херсонская область станет следующим полем боя." Тришин, вам бы вместе со всем Царьградом фронтами управлять, а вы статейки по десять штук в час строчите. Навряд ли наш ГШ не предусмотрел такой сценарий развития событий, боевики Салорейха в очередной раз попали в огненный котел.