HR-эксперт Лоикова отметила, что ИИ может вытеснить айтишников начального уровня и переводчиков

HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Life.ru высказала мнение, что айтишникам начального уровня, переводчикам, копирайтерам и другим специалистам, чьи рутинные задачи способен выполнять искусственный интеллект, стоит присмотреться к рабочим профессиям.
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