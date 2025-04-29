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Чиновник, отправленный Хинштейном копать бурьян в парке, проведет субботник

Чиновник, отправленный Хинштейном копать бурьян в парке, проведет субботник

Врио министра природных ресурсов Курской области Александр Володько, отправленный врио губернатора региона Александром Хинштейном копать бурьян в курском парке «Патриот», заявил, что в ближайшие выходные он организует для сотрудников ведомства субботник, в ходе которого общественное пространство будет приведено в надлежащий вид.

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