Чиновник, отправленный Хинштейном копать бурьян в парке, проведет субботник

Врио министра природных ресурсов Курской области Александр Володько, отправленный врио губернатора региона Александром Хинштейном копать бурьян в курском парке «Патриот», заявил, что в ближайшие выходные он организует для сотрудников ведомства субботник, в ходе которого общественное пространство будет приведено в надлежащий вид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии