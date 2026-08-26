В Китае молодая сотрудница попала в больницу после наказания приседаниями

Наказанная начальником девушка попала в больницу с опасным диагнозом.В Ханчжоу 29-летняя сотрудница по фамилии Янг оказалась на больничной койке после того, как руководитель применил к ней физическое наказание за невыполнение плана продаж.
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