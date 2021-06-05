Медвежий угол

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Литва собирается надавить на Россию ужесточеним правил "калининградского транзита". Москва отвечает с опережением

Литва собирается надавить на Россию ужесточеним правил "калининградского транзита". Москва отвечает с опережением

Кошкин Взято на neferjournal.lavejournal.com Литовский МИД в очередной раз выражает негодование.

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Boris Janovsky
Пользуюсь случаем напомнить, что 30 августа 2021 отмечается 300-летие Ништадтского мирного договора. Такую дату нужно отметить с широким размахом!
Иван Семенов
Литовцы всегда были сволочами! Наимерзопакостнейшие твари.

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