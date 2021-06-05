Литва собирается надавить на Россию ужесточеним правил "калининградского транзита". Москва отвечает с опережением

Медвежий уголПолитикаЛитва собирается надавить на Россию ужесточеним правил "калининградского транзита". Москва отвечает с опережением Кошкин Взято на neferjournal.lavejournal.com Литовский МИД в очередной раз выражает негодование.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoris JanovskyПользуюсь случаем напомнить, что 30 августа 2021 отмечается 300-летие Ништадтского мирного договора. Такую дату нужно отметить с широким размахом!ИСИван СеменовЛитовцы всегда были сволочами! Наимерзопакостнейшие твари.Комментировать
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