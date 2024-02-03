Слово «олигарх» прочно вошло в обиход нашего народа. Под олигархами имеются в виду те, кто несказанно обогатился на чубайсовской приватизации 90-х годов.
Профессор Валентин Катасонов: Есть ли в России олигархи?
Комментарии
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Anatoly Kiselev
По автору статьи богатые люди делятся на просто богатых и олигархов, т. е. тех кто использует деньги и власть в своих интересах. Число богатых у нас в стране увеличивается, бедных - остаётся постоянным. Вот и делайте выводы - есть у нас олигархи или нет и кому принадлежит власть в стране.
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45 мин.
Андрей Павлов
"...а он их защищает и поддерживает." Но это естественно. Путин - президент капиталистической страны, так кого он должен защищать и поддерживать в первую очередь? Ну не народ же!
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35 мин.
В С
Абсолютно согласен. Первое- определить, второе - смертная казнь.
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27 мин.
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