Профессор Валентин Катасонов: Есть ли в России олигархи?

Anatoly Kiselev

По автору статьи богатые люди делятся на просто богатых и олигархов, т. е. тех кто использует деньги и власть в своих интересах. Число богатых у нас в стране увеличивается, бедных - остаётся постоянным. Вот и делайте выводы - есть у нас олигархи или нет и кому принадлежит власть в стране.