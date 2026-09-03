Забудьте про Y2K: в моду возвращается настоящий стиль 2000-х

Кажется, мы наконец-то пережили Y2K. По крайней мере, тот его вариант, в котором начало 2000-х сводилось к брюкам с экстремально низкой посадкой, розовому велюру, крошечным сумкам и такому количеству страз, будто гардероб собирали для вечеринки в клубе.
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