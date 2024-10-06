Астрономы взывают к совести китайцев — их новые интернет-спутники светят так, что их видно даже без телескопа

В августе этого года Китай отправил в космос первые телекоммуникационные спутники Qianfan («Тысяча парусов»), которые будут использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в составе орбитальной группировки из 14 тыс.
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