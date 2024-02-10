Вчера 98K прочитали Интервью Карлсона продолжает «наводить шороху» в соцсетях. Особенный «кипиш» и бурные обсуждения можно наблюдать на западных ресурсах.
«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии
Комментарии
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игорь petroff
на обиженных... а вообще у него не достаточно знаний чтоб брать интервью у президента россии. учиться, учиться и учиться!
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14 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Замечательное интервью! Так хочется, чтобы его увидели все украинцы и наконец-то перестали смешить весь мир, якобы древние укры вырыли Черное море! Перестали уничтожать памятники Екатерине Великой, Пушкину , Достоевскому и т.д. Верни им разум, Господи!!!
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13 час.
mullonen
Ну... а если бы беседа эта шла в его русле, был бы такой же эффект? Так что он не обижаться должен, а должен быть благодарным. Он умный мужик, попозже поймёт, что к чему. Вообщем, если попроще... получилось даже лучше, чем он планировал.
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13 час.
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