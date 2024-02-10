«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии

на обиженных... а вообще у него не достаточно знаний чтоб брать интервью у президента россии. учиться, учиться и учиться!

Замечательное интервью! Так хочется, чтобы его увидели все украинцы и наконец-то перестали смешить весь мир, якобы древние укры вырыли Черное море! Перестали уничтожать памятники Екатерине Великой, Пушкину , Достоевскому и т.д. Верни им разум, Господи!!!

mullonen

Ну... а если бы беседа эта шла в его русле, был бы такой же эффект? Так что он не обижаться должен, а должен быть благодарным. Он умный мужик, попозже поймёт, что к чему. Вообщем, если попроще... получилось даже лучше, чем он планировал.