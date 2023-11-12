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«Жирона» опережает «Реал» на 2 очка после 13-го тура, «Барсу» – на 4. «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов

«Жирона» опережает «Реал» на 2 очка после 13-го тура, «Барсу» – на 4. «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов

Все 4 лидера чемпионата Испании одержали победы в 13-м туре. Сегодня «Барселона» обыграла «Алавес» (2:1), «Атлетико» – «Вильярреал» (3:1).

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