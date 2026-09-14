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Госсовет Бельгии отменил отказ разблокировать активы российского банка

Госсовет Бельгии отменил отказ разблокировать активы российского банка

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov Государственный совет Бельгии признал незаконным отказ местного казначейства разблокировать активы российского БКС Банка.

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