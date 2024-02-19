Выборы президента 2024: кандидат Даванков готов заключить мир с Украиной?

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Комментарии
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Ольга Заварухина
ГОТОВ!!!!!!! На новенького???? Так чего ждать то, почему после выборов, что мешает прямо сейчас пойти на мировую. Ааааааа слабо???????
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17 час.

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