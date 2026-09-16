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Можно ли похудеть отдельными частями тела, рассказала эндокринолог

Можно ли похудеть отдельными частями тела, рассказала эндокринолог

Жир можно сколько угодно атаковать упражнениями на пресс, но заставить его уходить именно там, где хочется, не получится.

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