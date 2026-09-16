Можно ли похудеть отдельными частями тела, рассказала эндокринолог

Жир можно сколько угодно атаковать упражнениями на пресс, но заставить его уходить именно там, где хочется, не получится.
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