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Аргументы недели

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CNN: Российские спутники помогли Ирану нанести сокрушительный удар по базе США в Саудовской Аравии

CNN: Российские спутники помогли Ирану нанести сокрушительный удар по базе США в Саудовской Аравии

За два дня до разрушительной атаки Ирана 14 российских спутников-разведчиков пролетели над американской военной базой в Саудовской Аравии.

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