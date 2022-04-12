Грэм Дотт сделал максимум в третьем квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Грэм Дотт сделал максимальный брейк в 147 очков в шестом фрейме третьего квалификационного раунда Чемпионата Мира 2022 по снукеру против Пана Цзюньсюй и установил лидерство со счетом 6-1, сообщает World Snooker Грэм Дотт (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Грэм Дотт сделал второй максимальный брейк в 147 очков в своей карьере в третьем квалификационном матче Чемпионата Мира против Пана Цзюньсюй в Шеффилде.