Российская актриса воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Климова рассказала, как воссоединилась с бывшим мужем ради празднования дня рождения дочери Екатерина Климова поделилась в своем блоге фотографией, на которой запечатлены она, ее первый муж Илья Хорошилов и их общая дочь Елизавета.
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